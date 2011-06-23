Попов хочет через реализацию Стратегии развития Києва «оставить позади» Москву и Петербург

Киевский городской совет принял за основу проект решения «Об утверждении Стратегии развития города Киева до 2025 года».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали сегодня на сессии 90 депутатов из 112-ти.

Как отметил в выступлении перед депутатами председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, есть два варианта развития Киева. При первом, по его словам, «мы движемся по инерции, не делаем нестандартных подходов», и тогда через 10-15 лет можно будет «немножечко сократить отставание от Праги, Варшавы, Москвы, Санкт-Петербурга и, безусловно, это нас не очень удовлетворит».

Он подчеркнул, что второй вариант более оптимистичен, при котором через 15 лет ВВП в Киеве будет увеличен практически вдвое, и «это нам даст возможность через 15 лет по качеству жизни, развитию экономики оставить позади Москву и Санкт-Петербург, быть рядом с Будапештом, Варшавой и достичь показателя развития Праги на период сегодняшнего дня».

Председатель КГГА добавил, что мероприятия, которые предусмотрены Стратегией в области здравоохранения, позволят увеличить продолжительность жизни в Киеве с 72 лет, как это есть сегодня, до «как минимум, 79 лет».

Также А.ПОПОВ подчеркнул, что на сегодняшний день изношенность инженерных инфраструктур столицы составляет около 50%, а в Стратегии предусмотрены мероприятия, которые позволят уменьшить этот показатель до 15%.

Он отметил, что также предусматривается увеличить за 15 лет показатели туризма в Киеве - с 1 млн. до 2 млн. 600 тыс. туристов.

По словам А.ПОПОВА, одно из основных направлений данной Стратегии - развитие экономики рядом со «спальными районами».

Он отметил, что когда наблюдаешь утром поток людей, которые добираются с левого берега столицы на правый, а вечером – наоборот, то становится понятно, что развитие города происходит не совсем правильно.

А.ПОПОВ сообщил, что с июля по ноябрь будет проведено обсуждение проекта Стратегии развития Киева, а осенью он должен быть вынесен на общественные слушания.