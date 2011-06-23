В Киеве с 1 января 2012 года вводится налог на недвижимость

Киевский городской совет принял решение установить с 1 января 2012 года в Киеве местные налоги и сборы: на недвижимое имущество; туристический сбор; за место для парковки транспортных средств в городе Киеве; за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 102 из 110 депутатов.

Налог на недвижимость не будут платить те, у кого квартира до 120 квадратных метров, а жилой дом - до 250 квадратных метров.

Между тем налог для квартир, жилая площадь которых не превышает 240 кв.м., а дом, жилая площадь которого не превышает 500 кв.м., будет составлять 1% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

За квартиры, жилая площадь которых превышает 240 кв.м., и дома, жилая площадь которых превышает 500 кв.м., будет платиться налог в размере 2,7% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года.

Также данным решением вводится туристический сбор. Плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые прибывают на территорию Киева и получают услуги по временному проживанию (ночевки). Этот сбор будет составлять 1% стоимости проживания за вычетом НДС. При этом в стоимость проживания не включаются расходы на питание или бытовые услуги, телефонные счета, оформление загранпаспортов, обязательное страхование, расходы на устный и письменный переводы и другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда.

Также Киевсовет предусмотрел сбор за места для парковки транспортных средств в столице. Плательщиками этого сбора являются юридические и физические лица, которые занимаются парковкой на площадках для платной парковки и в специально отведенных автостоянках. Ставки сбора, в соответствии с решением, устанавливают за каждый день осуществления деятельности по обеспечению парковки средств в гривнях за 1 кв.м. площади земельного участка, отведенного для организации и осуществления такой деятельности, в размере от 0,03 до 0,05% минимальной зарплаты.

Кроме того, данным решением вводится сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (торговля, предоставление платных бытовых услуг, деятельность пунктов обмена валют, деятельность в сфере развлечений) в размере от 0,08 до 0,4 минимальной зарплаты.