В Тернополе планируют ввести налог на жилплощадь

В Тернополе планируют ввести налог на жилую площадь квартир и частных домов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник финансового управления городского совета Надежда КУЧЕР, которая будет представлять проект на сессии, положение подготовлено на основании ст. 12 и ст. 265 Налогового кодекса Украины.

В проекте речь идет о том, что для квартир, жилплощадь которых не превышает 240 кв. м, и жилых домов, жилплощадь которых не превышает 500 кв. м, ставка налога составляет 1% от размера минимальной заработной платы (сейчас это 9,6 грн. – УНИАН) за 1 кв. м жилплощади.

Для квартир, жилплощадь которых превышает 240 кв. м, и жилых домов, жилплощадь которых превышает 500 кв. м, ставка налога будет составлять 2,7% размера минимальной заработной платы за 1 кв. м.

При этом проектом предусмотрены льготы в налогообложении для жилищной недвижимости больших площадей: для квартиры – на 120 кв. м, для жилого дома – на 250 кв. м.

«То есть если площадь квартиры, скажем, составляет 250 кв. м, то за 120 кв. м налог не будет платиться, вместо этого за остальных 130 кв. м будет стягиваться налог в размере 2,7% от размера минимальной зарплаты», – объяснила Н. КУЧЕР.

Налог, согласно проекту решения, будет стягиваться раз в год. Сумы налога будут насчитывать органы государственной налоговой службы по местонахождению объекта жилищной недвижимости. Налоговое сообщение о сумме налога и платежных реквизитах будет посылаться плательщикам до 1 июля отчетного года.

Физическим лицам оплатить налог, согласно проекту решения, нужно будет на протяжении 60 дней со дня вручения налогового сообщения-решения. Юридическим лицам – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

Не будут облагаться налогом объекты жилищной недвижимости, которые находятся в собственности государства или территориального общества, здания детских домов семейного типа, дачные дома (но не больше одного такого объекта на одного плательщика налога), объекты жилищной недвижимости, которые принадлежат многодетным семьям и приемным семьям, в которых воспитывается трое и больше детей (но не больше одного такого объекта на семью), общежития.

По данным Н. КУЧЕР, это решение депутаты городского совета рассмотрят во время сессионного заседания в июле.