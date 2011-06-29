Депутаты предлагают увеличить штраф за незаконную установку киосков в 20 раз

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект народного депутата Украины Владимира ЯВОРИВСКОГО (БЮТ-«Батькивщина»), который предлагает в 20 раз – до 17 тыс. грн. – увеличить штраф за незаконную установку киосков.

Комментируя этот законопроект, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ сообщил УНИАН, что на сегодняшний день штрафы за незаконное размещение малых архитектурных форм просто смехотворны. Штраф составляет всего 850 грн., при этом не предусмотрена конфискация ларька, изъятие выручки и товара.

Законопроектом №8707 предлагается ввести следующие новеллы: за единоразовое нарушение минимальный штраф составит 17 тыс. грн., но судья может повысить размер штрафа и до 34 тыс. грн. плюс конфискация ларька, товара и выручки. За повторное нарушение предусмотрена санкция от 34 до 68 тыс. грн., а за систематическое нарушение – от 68 до 136 тыс. грн. с конфискацией. Милиция обязана будет отреагировать и cоставить протокол при обнаружении незаконного ларька. Дела о таких административных правонарушениях должны рассматривать суды.

По убеждению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, чтобы остановить ларёчную вакханалию, нужно предпринять любые законодательные и административные меры.

«На наш взгляд, ларьки стоят на втором месте по степени ущерба для горожан после незаконных застроек, – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. – Только в Киеве коммерсанты нагромоздили свыше 20 тыс. киосков. Владельцы ларьков без каких-либо разрешений ставят свои конструкции, где им захочется, незаконно подсоединяются к электросетям, водопроводам». При этом, по словам общественного деятеля, инспектор по благоустройству максимум, что может сделать, – выдать предписание об устранении нарушений, но таковые документы обычно коммерсантами-нарушителями игнорируются.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, «ущерб от ларьков – намного больше штрафа. Они создают горы мусора, воруют электроэнергию, воду. Кроме того, в ларьках продают, в основном, алкоголь и сигареты, что губительно для здоровья населения. И ларёчные товары – некачественные и грязные. Подумайте сами, какие могут там продаваться продукты в летнюю жару? Как при температуре более 35 градусов может сохраниться любой товар?».

Говоря о высоких штрафах, которые предлагается ввести за незаконную установку ларьков, В.ЧЕРНЯХОВКИЙ высказал уверенность: «Хотя бы один такой финансовый удар многих остановит. Хотя ларёчники зарабатывают огромные деньги. Хозяин незаконного ларька получает от субарендатора за месяц 1 тыс. долларов. Есть такие коммерсанты, которые владеют сотнями и тысячами ларьков в Киеве. Они могут получать свыше 1 миллиона долларов в месяц просто за сдачу в аренду своих ларьков».

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 8707 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за самовольное размещение малых архитектурных форм)» народный депутат Украины В.ЯВОРИВСКИЙ зарегистрировал в Верховной Раде 20 июня 2011 года.

Законопроект передан на рассмотрение Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьёй 152-1 «Самовольное размещение малых архитектурных форм».

Также указано, что санкции за самовольное размещение применяются к таким малым архитектурным формам: павильоны, киоски, ларьки, палатки, лотки, летние площадки, павильоны остановок общественного транспорта со встроенными помещениями торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения.

Действие статьи 152-1 не распространяется на палатки, установленные с целью проведения политической, общественной или предвыборной деятельности (в том числе агитационной и пропагандистской работы).