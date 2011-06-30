В Луганске ввели налог на недвижимость

Сегодня, 30.06.11, на сессии Луганского городского совета депутаты приняли решение об установлении на территории Луганска налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

По информации управления экономики Луганского городского совета, согласно подпункту 10.3 статьи 10 Налогового кодекса Украины налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, устанавливают местные советы. При этом, не облагаются налогом жилая площадь квартир до 120 кв. метров и жилая площадь домов до 250 кв. метров.

В ходе сессии разъяснения по данному вопросу дал начальник управления экономики Луганского городского совета Владимир РАЗУМЦЕВ. «Для квартир, жилая площадь которых больше 120 кв.м., но не превышает 240 кв.м., и домов, жилая площадь которых выше 240 кв.м., но не превышает 500 кв. м, ставка налога составляет 1% от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года, - сказал он. – То есть с 1 января 2012 г. ставка будет составлять 10,04 гривны за 1 кв. метр. Для квартир, жилая площадь которых превышает 240 кв.м., и для домов, в которых жилая площадь больше 500 кв.м., ставка налога составляет 2,7%».

Луганский городской голова Сергей КРАВЧЕНКО отметил, что данная норма налогообложения не затронет основную массу жителей областного центра. «В нашем городе единицы квартир и домов с такой жилой площадью, - подчеркнул он. – Большинство луганчан не будут платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, потому как их жилая площадь меньше той, с которой, согласно закону, будет взиматься налог».