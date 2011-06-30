«Укрэкоресурсы» и ассоциация «Чистая страна» подписали меморандум

ГП «Укрэкоресурсы» подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ассоциацией предприятий сферы обращения с отходами «Чистая страна».

Об этом говорится в сообщении ассоциации, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в церемонии подписания меморандума приняли участие директор ГП «Укрэкоресурсы» Евгений РОМАНЕНКО и заместитель председателя ассоциации «Чистая страна» Елена НАЗАРЧУК.

Целью сотрудничества организаций является реализация совместных действий для решения экологических вопросов, в частности увеличения объемов сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья, уменьшения объемов захоронения отходов и повышения объемов вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

Основными направлениями совместной деятельности будет создание единого механизма обращения с отходами и отработка совместных предложений по совершенствованию организационных и правовых основ.

В сообщении указывается, что предприятие «Укрэкоресурсы» будет поддерживать компании, занимающиеся сбором, заготовкой и утилизацией отходов как вторичного сырья, и способствовать разработке законодательной программы реформирования системы обращения с отходами.

Стороны договорились о реализации совместных проектов, а также о разработке предложений по совершенствованию системы обращения с отходами.

Также сообщается, что для реализации положений меморандума создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам налаживания сотрудничества между субъектами, которые производят или ввозят, реализуют продукцию в таре и упаковке, и субъектами, которые собирают, заготавливают, утилизируют твердые бытовые отходы.

Справка УНИАН. Ассоциация «Чистая страна» создана 20 апреля 2011 года с целью содействия экономическому, техническому и социальному развитию предприятий сферы обращения с отходами. В организацию на сегодня входят 10 компаний, которые работают в этой сфере и обеспечивают полный цикл обращения с отходами от сбора до утилизации.

Кабинет министров Украины 22 ноября 2010 г. переименовал Государственную компанию по утилизации отходов как вторичного сырья в Государственное предприятие по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем "Укрэкоресурсы".