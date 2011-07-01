Реформа ЖКХ возможна лишь при поддержке высших органов власти - эксперт

Реформа жилищно-коммунального хозяйства Украины возможна лишь при поддержке высших органов власти, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО.

"Не могут органы местного самоуправления самостоятельно провести коммунальную реформу. Пилотные проекты – да, нужно экспериментировать, но коммунальная реформа должна быть единым государственным делом, и здесь центр должен ее разработать, начать, а дальше помогать местной власти эффективно ее реализовывать", - отметил В.ФЕСЕНКО в комментарии УНИАН.

По его мнению, ключевые направления реформирования ЖКХ, заявленные правительством, являются безальтернативными – в первую очередь, необходимо создать прозрачную систему контроля расходов, а также расчетов тарифов.

Эксперт поддержал инициативы по созданию единого органа, который будет контролировать тарифообразование по всей стране. "Разногласия в тарифной политике неизбежны. Но я абсолютно понимаю президента и премьера, когда они говорят, что ситуация, когда существует пятикратная разница в тарифах на воду и тепло или другие коммунальные услуги, – это ненормально", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Он также считает, что списание задолженности предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств позволит избежать финансового коллапса в этих сферах. "Это как тромбы, которые блуждают по нашему организму в кроветворной системе. Что делать? Их нужно нейтрализовать или хирургическим, или другим терапевтическим методом. В данном случае, что-то подобное", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, одним из кардинальных направлений реформирования является энергосбережение, а также "новые, более адекватные, оптимальные формы управления" коммунальным сектором. "Иного выхода у нас просто нет, иначе – кризис и деградация", - подытожил В.ФЕСЕНКО.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа о создании комиссии.

1 июня н.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что комиссия будет создана и приступит к работе до сентября.