Бригинец призывает киевлян завтра принять участие в защите горы Щекавицы

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ призывает киевлян завтра принять участие в акции по защите от разрушения горы Щекавицы на Подоле.

Как сообщили УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА, несмотря на протесты экологов и общественности, 29 и 30 июня экскаваторы и другая техника продолжали разрывать Щекавицу.

"Друзья! В Киеве происходит разрушение одной из трех легендарных гор - Щекавицы! Отстоим уникальную киевскую гору! Приходите на акцию протеста против вандалов в воскресенье, 3 июля, в 12.00. Если мы не проспим, Щекавиця есть и будет!!", - сказано в обращении.

Организатор акции – общественная инициатива "Сохрани старый Киев".

Место сбора: ул. Лукьяновская, со стороны, где она упирается в место стыка улиц Глыбочицкой и Нижнего Вала, возле церкви без крестов.

По информации пресс-службы, 1 июля в Киеве также состоялась акция протеста против незаконного разрушения застройщиками горы Щекавицы, в которой принял участие А.БРИГИНЕЦ.

Он сообщил, что над участком застройки, где уничтожается Щекавица, гора нависает прямой стеной в нескольких десятках метров. Чтобы начать строительные работы, нужно построить подпорную стену, которая будет стоить несколько миллионов долларов, или уничтожить гору.

«Ни один мелкий застройщик не возьмется за такое дорогое строительство, однако и не сможет без него что-то строить, поскольку над зданием будет нависать опасность. Вывод один – гору и дальше будут подкапывать и будут ожидать, пока гора не превратится в наклонный склон. А поскольку самой горы остался лишь пятачок, можно смело говорить, что если власть срочно не вмешается, Щекавицу мы потеряем навсегда», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

В связи с этими обстоятельствами он обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ и в прокуратуру Киева с требованием проверить, имеет ли застройщик необходимые документы.

Также глава комиссии Киевсовета требует принять надлежащие меры по факту акта вандализма, который проявляется в уничтожении одной из святынь Киева, - горы Щекавицы.

«Хоривиця, Щекавица и Старокиевская гора для Киева - это как три слона для древних, на которых держался мир . Уничтожив одну из них, мы фактически лишаемся Киева в том понимании, которое имели древние киевляне», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Согласно энциклопедии «Киев», Щекавица, Скавыка, Олеговка, Олегова гора, Олегова Могила - историческая местность. Расположена над Подолом между улицами Глыбочицкой, Нижним Валом, Фрунзе и Цимлянским переулком. Названа по имени Щека — брата Кия, Хорива и сестры Лыбеди, которые, согласно легенде, являются основателями Киева. Считают, что в 912 году на Шекавице был похоронен киевский князь Олег. Под названием «Щекавица» известна с 1151 года, вспоминается в связи с попыткой князя Юрия Долгорукого захватить Киев. В 15-16 вв. Щекавица входила в состав территории Киевского замка, в 1619 г. передана мещанам под заселение. В конце XVIII века на Щекавице существовало Городское (впоследствии Щекавицкое или Подольское) кладбище.