АМК рекомендует КГГА принять меры по установлению обоснованных тарифов на ЖКУ в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМК) официально рекомендовал Киевской городской государственной администрации, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной инспекции по контролю за ценами и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) принять меры по обеспечению прозрачных и обоснованных тарифов на коммунальные услуги в городе Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что Киевская горгосадминистрация не придерживалась требований нормативно-правовых актов во время установления тарифов на услуги централизованного отопления и снабжения горячей водой.

В частности, в городе Киеве не определены ни производители, ни исполнители услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды.

Вследствие этого жилищно-эксплуатационные организации, которые фактически предоставляют услуги, но юридически не определены их исполнителями, невозможно привлечь к ответственности при невыполнении обязательств перед потребителями. Речь идет, в частности, об осуществлении пересчета за непредоставление или предоставление не в полном объеме услуг, снижение их качества.

При этом, как отмечают в пресс-службе АМК, КГГА установила тарифы на указанные услуги без надлежащих выводов Государственной инспекции по контролю за ценами в Киеве, при отсутствии данных об отапливаемой площади жилищного фонда столицы, без учета фактического распределения выработанной теплоэнергии и в условиях завышения норм потребления услуг по горячему водоснабжению.

В связи с этим АМК обязал Киевскую ГГА обеспечить установление тарифов на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды в городе Киеве в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами.

Вместе с этим, по требованию АМК Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно внести изменения в Порядок определения исполнителя жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде. В частности, определить, что исполнителями услуг централизованного отопления и поставки горячей воды могут быть только субъекты естественных монополий, которые имеют соответствующую инфраструктуру.

В то же время АМК настаивает, чтобы НКРЭ утверждала обязательный для выполнения нормативный акт, который будет предусматривать распределение выработанной и отпущенной теплопоставляющими предприятиями тепловой энергии для производства жилищно-коммунальных услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды между категориями потребителей: населением, бюджетными учреждениями, другими потребителями. НКРЭ должна также внедрить порядок разработки и утверждения инвестиционных программ развития тепловых сетей, которые будут включаться в тарифы на тепловую энергию, с обязательным учетом внедрения учета потребленной тепловой энергии.

В свою очередь, Госценинспекция должна обеспечить безусловное соблюдение порядка формирования, установления и применения действующих тарифов на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды в Киеве, прежде всего по предоставлению заключений относительно обоснованности расходов именно производителей, исполнителей услуг.