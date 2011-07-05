Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы ОСМД

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 268 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, предоставляются объединению совладельцев многоквартирного дома в постоянное пользование. Порядок их использования определяется совладельцами. Размеры и конфигурация земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, определяются на основании проектов распределения территории квартала, микрорайона и соответствующей землеустроительной документации.

Совладельцы земельного участка, который находится в общей совместной собственности, имеют право на енр раздел или на выделение из него отдельной частицы (кроме совладельцев многоквартирного жилого дома).

Владельцам квартиры, нежилого помещения в двух- или многоквартирном жилом доме принадлежат на праве общей совместной собственности помещения общего пользования, опорные конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и другое оборудование внутри или за пределами дома (но в пределах придомовой территории), в том числе внутри или за пределами нежилого помещения, квартиры, которое обслуживает более одной квартиры, нежилого помещения, а также сооружения, здания, которые предназначены для обеспечения потребностей всех владельцев квартир и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, а также земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и относящиеся к нему здания, сооружения.

Хозяйственное обеспечение деятельности объединения может осуществляться как собственными силами объединения (путем самообеспечения), так и путем привлечения на договорных основах субъектов ведения хозяйства.

Имущество, приобретенное объединением за счет взносов и платежей совладельцев, является общей собственностью владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме. Объединение может быть создано лишь владельцами квартир и нежилых помещений многоквартирного дома (многоквартирных домов).