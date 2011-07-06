В порядок предоставления жилищных субсидий внесены изменения

12:42, 06 июля 2011
Недвижимость
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Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как пояснил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, изменениями в процедуру предоставления жилищных субсидий предусматривается, что в семьях, где есть дети или инвалиды и доход которых на человека не превышает прожиточного минимума, смогут получить право на оплату коммунальных услуг на уровне не больше 10%, а не 15%, как это было до этого.

Кроме того, Положением предоставляется право на получение субсидии тем лицам, которые имели задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на 1 декабря 2006 года.

Кроме того, упрощен механизм начислення субсидий. В частности, субсидии будут выдаваться не на срок 6 месяцев, а на период до изменения условий в семье на право получения субсидии. «Сейчас мы сказали, что по некоторым семьям там, где ничего не меняется, комиссии смогут назначать субсидии автоматически. Люди не будут приходить вообще», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Также он отметил, что изменениями урегулирован вопрос о назначении субсидий в семьях, в которых члены семьи отсутствуют длительное время. В частности, в случае, если член семьи работает не в городе, где прописан, при предъявлении справки, что он работает в другом городе, семья сможет получить субсидию. Даже если такой справки не будет, работники службы, которая предоставляет субсидию, при подтверждении этого факта двумя свидетелями предоставят семье субсидию.

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