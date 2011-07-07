Янукович положительно оценил опыт Киева в обеспечении соцжильем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценил опыт Киева в обеспечении социальным жильем ветеранов и малообеспеченных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве во время ознакомления с состоянием реализации государственной политики в сфере обеспечения жильем малозащищенных слоев населения и предоставления государственной поддержки в строительстве и приобретении доступного жилья.

Президент принял участие в церемонии вручения ключей от квартир инвалидам Великой Отечественной войны и участникам программы строительства доступного жилья при государственной поддержке (в нововыстроенном доме на улице Вильямса, 3-А).

«Мы применили сегодня государственно-частное партнерство. Государство финансирует 70%, 30% - граждане. Городской совет заказывает социальное жилье для людей, которые заслуживают со стороны государства уважение», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот вопрос определенный период времени тормозился, но сейчас к его решению вернулись вновь.

«У нас сегодня этот небольшой праздник, который открывает путь к строительству таким способом жилья по всей стране. Произошло так, что киевляне стали первыми», - отметил Президент и поблагодарил строителей и столичную власть за работу по реализации проекта.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что и в дальнейшем государство будет пытаться максимально помогать в вопросе обеспечения социальным жильем малозащищенных граждан.

В доме по улице Вильямса, 3-А 231 квартира, из которых 30 квартир бесплатно предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, являющихся инвалидами 1-й группы, а 146 квартир передаются по программе «Доступное жилье».

По информации КГГА, сметная стоимость дома составляет 115436,7 тыс. грн.

Государственная поддержка в его строительстве составила 23542,5 тыс. грн.

Стоимость 30 квартир, которые передаются инвалидам войны, - 13283,8 тыс. грн. (средства государственного бюджета – 11231,5 тыс. грн. и городского бюджета – 2052,3 тыс. грн.). Общая площадь эти 30 квартир 1405 кв. м. Площадь переданных по программе «Доступное жилье» квартир – 10129,6 кв. м.

Строительство осуществляла компания «Лико Холдинг».