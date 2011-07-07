Во Львове коммунальщики выставляют квартиры на продажу за долги

Во Львове прибегают к новым методам борьбы с злостными неплательщиками за коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, львовское коммунальное предприятие (ЛКП) «Сигновка» в Железнодорожном районе города выставило на аукцион квартиру одного из должников на ул. Городоцкой, 319.

Как сообщила УНИАН директор ЛКП «Сигновка» Оксана РОМАН, житель, в отношении которого были применены такие действия, задолжал около 19 тыс. грн.

«Жителя этой квартиры неоднократно предупреждали, также проходили суды, однако, эти меры не помогали. Поэтому нам пришлось перейти к более строгим действиям и выставить квартиру на аукцион. Через три дня после выставления на аукцион квартиры ее владелец оплатил большую часть долга – 10 тыс. грн, и обязался на протяжении месяца оплатить остальное», - отметила О.РОМАН.

Как отметили во Львовском городском совете, возможность прибегать к таким мерам появилась у коммунальщиков с 9 марта 2011 года в связи с тем, что был принят закон об исполнительной службе, который существенно расширяет ее возможности.

«Если гражданин имеет задолженность более 9 тыс. грн., то можно направлять запрос на изготовление технических документов в БТИ о стоимости жилого помещения, а по получении этих документов есть право выставить квартиру на аукцион, о чем должник извещается предупреждением», - отметила в комментарии агентству начальник отдела жилищного хозяйства Железнодорожной районной администрации Ирина УМРИШ. Также она сообщила, что в Железнодорожном районе города планируют выставить на аукцион еще 7 квартир, владельцы которых имеют большую задолженность.

По словам директора ЛКП «Сигновка», это единственный реальный способ заставить жителей оплатить долг. «Все предупреждения и судебные иски остаются безрезультатными и больше не являются весомыми для граждан», - отметила О.РОМАН.

Начальник управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Юрий ГОЛЕЦ отметил, что метод реализации имущества граждан, которые задолжали коммунальным предприятиям значительные суммы, «оказался достаточно действенным».

«Руководители ЛКП и руководители районов подходят индивидуально к каждой квартире. Если становится понятно, что жители, которые имеют долги, действительно не могут заплатить, – подключается социальная служба. Но когда мы знаем о том, что за закрытыми бронированными дверями живет хорошо обеспеченная семья, которая не платит за коммунальные услуги, мы будем использовать те изменения к законодательству, которые вступили в действие 9 марта этого года, а именно – расширение полномочий исполнительной службы, которая теперь может выставлять на аукцион квартиры жителей и реализовывать их за долги. Эффект от такого решения в случае с квартирой на улице Городоцкой, 319, был достаточно удачным, человек оплатил 10 тысяч гривен», - отметил начальник управления жилищного хозяйства горсовета.

В основном, отметил Ю.ГОЛЕЦ, большие долги за коммунальные услуги имеют обеспеченные жители.

Он также подчеркнул, что львиная доля львовян каждый месяц платит за коммунальные услуги, а «относительно тех жителей города, которые еще не поняли важность своевременной оплаты за коммунальные услуги, будут применяться меры по реализации имущества».

По информации департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, на 1 июля долг за квартплату жителей Львова составляет 9 млн. 501 тыс. грн., за холодную воду – 5 млн. 362 тыс. грн., а за теплоснабжение – 40 млн. 638 тыс. грн.