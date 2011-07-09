В Киеве осенью появятся два фонтана со светодинамическим музыкальным эффектом

Осенью в столице запустят два фонтана со светодинамическим музыкальным эффектом: Овальный фонтан на улице Крещатик, 25, и каскадный, который находится на улице Красноармейской, 119.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление капитального строительства, выполняющего функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции отмеченных объектов.

Уже в полном объеме выполнена и профинансирована проектно-сметная документация. С помощью компьютерного обеспечения предусматривается установление углубляющих насосов для создания светодинамического музыкального эффекта.

Кроме того, проведены работы по обследованию технического состояния железобетонного перекрытия Овального фонтана, построенного в 1980 году, и получен положительный технический отчет относительно дальнейшей эксплуатации фонтана.

Завершение работ по монтажу оборудования, проведения пуско-наладочных работ и запуск обоих объектов планируется до 28 октября текущего года.