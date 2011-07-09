В вузах появится новая специальность — менеджер ОСМД и управляющей компании

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством образования и науки, молодежи и спорта решили на базе шести вузов создать новую специальность — менеджер ОСМД и управляющей компании.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – руководитель аппарата Григорий СЕМЧУК в интервью ZN.UA (№25 08-15 июля).

«Мы сейчас подготовили приказ, согласуем его с Минобразования. Выбрали шесть базовых университетов и институтов по Украине, где будем учить людей на руководителей. И ОСМД, и управляющий компаний. Будем выдавать сертификат. Это, кстати, новая специальность появится — сказал заместитель министра.

По его мнению, только массовое создание ОСМД и управляющих компаний сможет создать конкуренцию в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Все надо решать в комплексе: создавать ОСМД, создавать управляющий компании, которые бы брали группу домов на обслуживание. Так работает схема во всем мире. Мы сразу внедрим договорные отношения между управляющей компанией и жителями. С другой стороны — на конкурсной основе берем производителей услуг. Есть конкуренция – качество улучшается, денег остается больше», — сообщил Г.СЕМЧУК.