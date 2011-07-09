В течение двух лет во всех многоквартирных домах будут установлены системы учета тепла и воды.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – руководитель аппарата Григорий СЕМЧУК в интервью ZN.UA (№25 08-15 июля).

По его словам, в сейчас всего 43% многоквартирных домов имеют такие системы учета. Министерство обязало соответствующие предприятия на протяжении двух лет достичь стопроцентного учета.

«Сейчас будет стоять счетчик: и сколько зашло, за столько мы тебе и платим. Все твои потери, которые у тебя есть — это твои проблемы. Не перекладывает их на меня, на потребителя», — сказал заместитель министра.

Он напомнил, что сейчас большинство домов обслуживаются не по фактически предоставленным объемом услуг, а по нормам.

«Нормы сейчас завышены. Например, в Киеве норма на водоснабжение на одного человека вдвое выше, чем в Европейских странах... Там же где есть учет, там практически наполовину сокращается использование ресурсов», - подчеркнул Г.СЕМЧУК.

Кроме того, по словам замминистра, уже в этом году 100% учет будет введен на самих коммунальных предприятиях.

«На всех предприятиях к отопительному сезону должны быть установлены приборы учета. Сейчас, как показали проверки, во многих предприятиях этот учет отсутствует. Сколько он потребил газа и сколько на базе этого газа он выдал тепла. На водоканалах: сколько он поднял воды, сколько отпустил в сеть. Технологический учет должен быть 100%», - сказал Г.СЕМЧУК