Бригинец против приватизации части помещения театра оперы и балета для детей на Подоле

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма обратилась к комиссии Киевсовета по вопросам собственности с просьбой исключить из подготовленного проекта решения «О внесении изменений в Программу приватизации коммунального имущества на 2010-2012 годы» пункт о приватизации части помещения Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества по адресу Межигорская, 2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Соответствующий проект решения будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшем пленарном заседании Киевсовета 14 июля 2011 года.

В сообщении отмечается, что продажа театров прямо запрещена законом.

К тому же само помещение театра является памятником, который нельзя продавать.

«Не хотелось бы, чтобы депутаты провластного большинства Киевсовета в очередной раз стали преступниками, а чиновники КГГА, которые завизировали это решение, превратили главу исполнительного органа Александра ПОПОВА в человека, который обещал развивать культуру, а вместо этого взялся за продажу театров», - отметил А.Бригинец.