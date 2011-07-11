«Киевводоканал»: структура стоков на Бортницкой станции аэрации критически ухудшилась

ПАО «АК «Киевводоканал» отмечает значительное ухудшение структуры стоков, поступающих на Бортницкую станцию аэрации (БСА).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», согласно данным его лабораторий, за прошлую неделю на очистительные сооружения БСА поступали стоковые воды, в составе которых количество фосфатов превышало все допустимые нормативы в четыре раза (на 304% больше нормы). Кроме того, на 32% больше нормы в стоковых водах азота аммонийного.

«Учитывая полную изношенность оборудования и обветшалость технологий, городские стоки очищаются на 94-96%. Конечно, при таком катастрофическом увеличении фосфатов в стоках, даже при критической нагрузке на станцию, невозможно постоянно обеспечивать очистку стоковых вод до нормативных показателей», - отмечается в сообщении пресс-службы «Киевводоканала». Вследствие этого, уничтожается активный ил на БСА, необходимый для очистки воды, ухудшается качество очистки стоков, сбрасываемых в Днепр.

В «Киевводоканале» напомнили, что грамм фосфатных соединений вызывает рост 5-10 кг сине-зеленых водорослей. Это становится причиной смерти всего живого в водоеме. Основным источником поступления фосфатов и поверхностно-активных веществ в стоки является бытовой сектор вследствие широкого использования синтетических фосфатосодержащих моечных средств. Предельно допустимая концентрация попадания в воду фосфатов – 3 миллиграмма на литр. Если больше - водоем может погибнуть. На БСА эта концентрация достигает иногда 20-30 миллиграмм на литр.

Тем не менее, в Украине законов по ограничению ввоза и производства фосфатосодержащих моющих средств не существует.

«Киевводоканал» призывает потребителей и производителей фосфатосодержащей продукции в Украине принимать во внимание не только экономическую, но и экологическую составляющую при производстве и выборе моечного средства.