Власти Москвы планируют увеличить в 2,4 раза территорию города

Территория Москвы будет увеличена в 2,4 раза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом мэр Москвы сообщил журналистам по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Это участок территории от Варшавки (Варшавского шоссе) до Киевского шоссе и дальше на юго-запад, ограничены Большой кольцевой железной дорогой. Это территория 144 тыс. гектаров», М.СОБЯНИН.

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент России Д.МЕДВЕДЕВ в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что часть государственных учреждений будет перенесена за пределы территории Москвы.

«Чтобы улучшить развитие московского мегаполиса, для целей финансового центра и просто облегчить жизнь огромному количеству людей, может быть также рассмотрен вопрос о расширении границ Москвы. То есть, о создании столичного федерального округа, выходящего за традиционные границы Москвы, причем с переносом за эти границы значительной доли административных функций федерального уровня и, соответственно, государственных учреждений», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.