ЖЭКи ликвидируют?

Назначенный сегодня Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на должность министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства экс-губернатор Донецкой области Анатолий БЛИЗНЮК заявляет о возможности ликвидации ЖЭКов и коммерциализации монополий на газ и воду.

Об этом сообщает официальный сайт Партии регионов.

«На первом этапе своей работы мы должны оценить, где мы есть, и что с этим нужно делать. Второй этап деятельности заключается в том, что в данной сфере необходимо увидеть бизнесовую часть. Если это будет так, то массово появятся ОСМД, будут проводиться тендеры, конкурсы. Не нужно будет тыкать пальцем на ЖЭКи. Не нужен ЖЭК – так ликвидируйте его. Нанимайте того, кто вам эффективнее всего предоставит все услуги: отремонтирует крышу, уберет подъезды, вынесет мусор», – заявил А.БЛИЗНЮК.

«Другой вопрос, это монополии на газ, воду. Там тоже надо будет смотреть. Может показаться неправильным, но коммерциализация этих процессов должна произойти», – резюмировал новый министр.