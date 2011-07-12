Клюев уверен, что Близнюк будет эффективно реализовывать реформу ЖКХ

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ уверен, что Анатолий БЛИЗНЮК на посту министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет эффективно реализовывать реформу ЖКХ, а также придаст новый импульс развитию строительной отрасли и регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ сказал во время церемонии представления нового министра коллективу министерства.

В свою очередь А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий для выполнения задач, поставленных Президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации и назначил его министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

1 июня т.г. В.ЯНУКОВИЧ уволил Виктора ТИХОНОВА с должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Ю.ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.