В Киеве выявлено более 200 мест, которые могут быть подтоплены

Первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК заявляет, что в Киеве обнаружено 208 мест, которые могут быть подтоплены.

Об этом он заявил 12 июля во время он-лайн конференции в газете “Аргументы и факты Украина”.

“Сегодня мы сделали полную инвентаризацию проблемных мест в городе Киеве и обнаружили 208 таких мест”, - сказал он.

В то же время, по словам А.МАЗУРЧАКА, подтопления связано с несколькими причинами. Во-первых, некоторые из этих мест могут быть подтоплены в результате неблагоприятных погодных условий, как произошло в этом году. Вторая причина - активное строительство, вследствие чего наблюдается повышение грунтовых вод в Киеве.

“Кроме того, не вкладываются средства в так называемые водонакопительные системы... На этот год выделено 6,5 млн. грн. на поддержание этой системы”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

Также он отметил, что затопление ряда мест, в частности подземных переходов, происходит в связи с незаконным размещением в них торговых точек.

“Насосные помещения в подземных переходах очень часто заняты торговцами, которые они заняли незаконными способами”, - сказал он.

А.МАЗУРЧАК пообещал, что городские власти усилят борьбу с незаконной торговлей в подземных переходах, чтобы избежать подтоплений.