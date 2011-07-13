МинЖКХ ожидают кадровые сокращения и реорганизация

Новоназначенный министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК намерен провести в министерстве кадровые сокращения и реорганизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Будут значительные кадровые изменения. К сожалению, очень много было вопросов при реорганизации министерства. Есть положение о министерстве, согласно этому положению будет утверждена предельная численность (количество работников МинЖКХ – УНИАН)», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он сообщил, что в министерстве будут сокращены 72 работника.

Также А.БЛИЗНЮК отметил, что в целом его ведомство будет реорганизовано.

Отвечая на вопрос журналистов, что он планирует делать в новой должности в первую очередь, А.БЛИЗНЮК отметил: «Нужно работать. На заседании я услышу, как работает правительство. Я буду учиться и буду эффективно работать».

Во время заседания правительства первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ представил нового министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подарил ему букет цветов и пожелал плодотворной работы.