Создание агентства по рефинансированию ипотеки до августа возможно – эксперт

Создание агентства по рефинансированию ипотечных кредитов до августа т.г. вполне возможно.

Такое мнение высказала агентству УНИАН партнер, глава практики по вопросам банковского и финансового права в Украине киевского офиса международной юридической фирмы SALANS Наталья СЕЛЯКОВА.

«Каких-то законодательных ограничений касательно создания такого агентства я не вижу», - сказала она.

При этом Н.СЕЛЯКОВА отметила, что даже если для реализации такого проекта и будет необходимо принятие каких-то новых норм в правовом поле, то, как показывает практика, если есть политическая воля, эти процессы сегодня проходят без замедления.

Что касается самого выпуска ипотечных облигаций агентством, то нормативная база по их регистрации и обращению уже создана. Эксперт считает, что, возможно, она недостаточно эффективна, но недавно в закон об ипотечных облигациях были внесены поправки, которые улучшили некоторые положения.

«На рынке уже есть практика по обслуживанию этих облигаций», - сказала Н.СЕЛЯКОВА.

Относительно заявлений инициаторов создания агентства о намерениях осуществить первый транш выпуска ипотечных облигаций уже в августе 2011 года эксперт отметила, что «для эффективной имплементации до августа осталось очень мало времени».

Спрос на такого рода долговой инструмент на рынке будет зависеть в первую очередь от предложенных условий выпуска.

«Сказать, что это какой-то очень интересный инструмент, зная его юридическую природу и вовлеченные юридические риски, мне кажется – не очень… Это еще вопрос, насколько при прочих равных условиях они могут быть интереснее простых облигаций, выпущенных банком», - подытожила Н.СЕЛЯКОВА.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и банк «Киев» заявили о намерении создать агентство по рефинансированию ипотечных кредитов. Планируется, что создаваемая структура будет выпускать ипотечные облигации, в обеспечение которых будут приниматься обязательства по уже выданным ипотечным кредитам коммерческих банков. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направляться в коммерческие банки для выдачи других ипотечных кредитов. Было заявлено, что первый транш выпуска агентством ипотечных облигаций может быть на уровне 1 млрд. грн. Срок обращения бумаг 3-5 лет.