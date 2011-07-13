КГГА предлагает Киевсовету поддержать проект решения о приостановке строительства в центре города

Профильные управления Киевской городской государственной администрации по поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА разработали и предложили депутатам Киевсовета на ближайшем сессионном заседании поддержать проект решения о приостановке осуществления строительства в исторической части города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, данное решение предусматривает приостановку осуществления нового строительства в пределах улиц Ирининская, Рейтарская, Олеся Гончара, Большая Житомирская, Михайловская и Михайловский переулок.

Также, в проекте решения речь идет о необходимости разработки детального плана территории буферной зоны Софийского собора ради сохранения историко-культурного комплекса.

«Ситуативную и несколько даже жадную застройку исторической части города, которая проводилась в предыдущие годы, да и сейчас, и последствия которой каждый киевлянин ощущает сегодня, необходимо прекратить. Разрешения на ведение такого строительства были выданы в предыдущие годы. Сегодня едва ли не единственным выходом из сложившейся ситуации является введение временного запрещения на строительство в исторической части города, вплоть до тех пор, пока не будут разработаны и утверждены Киевсоветом детальные планы исторических зон центра столицы», - прокомментировал главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК.