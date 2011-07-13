В Киеве мошенники под предлогом инвестирования в жилье завладели более 1 млн. грн.

Работники столичного Управления по борьбе с экономической преступностью разоблачили деятельность должностных лиц потребительского общества, которые в период с марта 2008 года по февраль 2009 года под предлогом инвестирования в жилищное строительство завладели денежными средствами в сумме более 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, злоумышленники собирали с граждан от 5 тыс. до 50 тыс. гривень. Кроме этого, вкладчики еще должны были оплатить за вступление в «круг единомышленников» 1,4 тыс. гривень.

На текущий момент в милицию обратились с заявлениями лишь 30 обманутых граждан, однако, по информации самих злоумышленников, они обманули почти 80 человек.

По собранным материалам Следственным управлением ГУМВС Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.