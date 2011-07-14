Киевсовет приостановил строительство в охранной зоне Софийского собора

Киевсовет приостановил строительные работы в пределах улиц Ирининская, Рейтарская, Олеся Гончара, Большая Житомирская, Михайловская и в Михайловском переулке, которые входят в охранную зону Софийского собора.

Запрещение на работы продлится до утверждения соответствующего проекта детального плана территории (ДПТ) буферной зоны ансамбля сооружений Софийского собора.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 73 из 103 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Данное решение не распространяется на ведение нового строительства сооружений, необходимых для инженерного обеспечения и жизнедеятельности города.

Депутаты поручили разработать проект ДПТ буферной зоны Софии Киевской Киевской городской государственной администрации. Финансирование разработки и утверждение проекта ДПТ будет осуществляться за счет ассигнований из бюджета Киева на соответствующие цели.

Решение принято, учитывая протокол заседания Общественного гуманитарного совета, которое состоялась под председательством Президента Украины 17 марта этого года.

Целью принятия решения является необходимость учесть рекомендации ЮНЕСКО относительно украинского объекта «Собор Святой Софии».