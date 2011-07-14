Строительные предприятия Украины за полгода увеличили объемы работ на 14,5%

Строительные предприятия Украины в январе-июле этого года увеличили объемы работ на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 20 млрд. 889,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 12,4% – до 1 млрд. 227,6

млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 17,7%, до 17 млрд. 675,9 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 7%, до 1 млрд. 866,3 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 10,6%, до 93,6 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 18,1%, до 26,4 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 13,2%, по текущему ремонту – 6,8%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-июне т.г. увеличили объем работ на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млрд. 950,9 млн. грн., выполнив 23,7% от общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.