Президент назначил Саратова главой Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №767 назначил Валерия САРАТОВА главой Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРРКУ).

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на сайте Президента.

Согласно документу, членами НКРРКУ стали Сергей ДУНАЙЛО, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Валерий КАЛЬЧЕНКО, Юрий ХИВРИЧ.

При этом В.ЯНУКОВИЧ указами №766 и 765 уволил В.КАЛЬЧЕНКО и С.ДУНАЙЛО с должности членов Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил В.САРАТОВА от должности председателя Севастопольской горгосадминистрации.

2 июня В.САРАТОВ заявлял о том, что отказался от предложения создать и возглавить Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.