Хиврич Януковичу: к концу 2012 года все дома оборудуют счетчиками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует полностью завершить процесс установления всех видов счетчиков для населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующую задачу В.ЯНУКОВИЧ дал министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолию БЛИЗНЮКУ и членам Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины во время встречи в Крыму.

Член Национальной комиссии Юрий ХИВРИЧ проинформировал, что на сегодняшний день счетчиками на воду оборудованы лишь 40% квартир, на тепло – 23%.

«Это очень и очень мало, поэтому в этом и следующему годах планируется стопроцентно перейти на учет, чтобы люди видели сегодня, что они потребляют, сколько и какого качества. Это очень важная задача», – сказал Ю.ХИВРИЧ после встречи с Президентом Украины.