Разработан проект программы модернизации водопроводного хозяйства Киева

В Главном управлении коммунального хозяйства КГГА завершили разработку проекта программы модернизации и развития водопроводного и канализационного хозяйства города до 2020 года.

Проект передан на согласование в ПАО «АК Киевводоканал» и уже в начале августа он будет подан на рассмотрение депутатам Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно проекту, для полного обновления системы водоснабжения и улучшения качества питьевой воды предусмотрена реконструкция Днепровской и Деснянской водопроводных станций, обновление сооружений водоподготовки, строительство заводов по производству гипохлорита натрия и сооружений механического обезвоживания осадков. Для внедрения надлежащей системы контроля качества питьевой воды будет проведено переоснащение лабораторий и закупка новых приборов контроля качества воды.

Для повышения эффективности работы канализационного хозяйства будет проведена реконструкция и строительство новых канализационных коллекторов и модернизация насосных станций. Проектом предусмотрена модернизация Бортничской станции аэрации, которая включает разработку и утверждение первого во времена независимости проекта комплексной реконструкции станции. Также, при условии финансирования, будут полностью заменены изношенные и устаревшие элементы сетей водоснабжения и водоотвода.

Программой предусмотрена не только модернизация существующей инфраструктуры, но и учтены потребности киевлян в ближайшие 10 лет, говорится в сообщении.