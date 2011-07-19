«Форум-Инвест» ввел в эксплуатацию жилкомплекс по ул. Краснова в Киеве

Инвестиционно-девелоперская компания «Форум-Инвест» в июле т.г. ввела в эксплуатацию жилой комплекс по ул. Краснова, 19 в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, общая площадь 17-этажного комплекса составила 16 тыс. кв. м, жилая площадь – 15,18 тыс. кв. м, он рассчитан на 90 квартир. Площадь участка под застройку составляет 0,177 га.

Сертификат соответствия получен компанией 18 июля т.г.

Заказчиком строительства выступает государственное предприятие «Житлоінбуд», генеральным подрядчиком – компания «ВІП Будтехніка».

Справка УНИАН. ООО «Форум-Инвест» (г. Киев) - инвестиционно-девелоперская компания, осуществляющая деятельность в области инвестирования и развития проектов жилищной, офисной и торговой недвижимости. Основана в 2003 году, имеет ряд реализованных коммерческих и жилищных проектов в Киеве и Киевской области, а также объекты, находящиеся на стадии проектирования и строительства (общей площадью более 200 тыс. кв. м).