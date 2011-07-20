Возможный запрет проведения сделок в иностранной валюте может привести к незначительному росту цен на жилье – эксперт

Возможный запрет на проведение сделок в иностранной валюте в Украине может привести к незначительному росту цен на жилье на вторичном рынке.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК, комментируя законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле», предусматривающий запрет использования любых эквивалентов в иностранных валютах при расчетах за товары на внутреннем рынке Украины.

«Скорее всего, запрет расчетов в иностранной валюте между физическими лицами в Украине существенно не повлияет на цены на жилье на вторичном рынке, хотя, возможно, приведет к незначительному росту цен. Поскольку если потенциальные покупатели хранят сбережения в валюте, то для того чтобы рассчитаться с продавцом квартиры им нужно продать иностранную валюту и рассчитаться в гривне.

С другой стороны, у продавца, который хочет получить за квартиру определенную сумму в иностранной валюте (долларах/евро), будет стимул немного повысить цену, так как курс продажи валюты у банков всегда немного выше, чем курс покупки», - пояснил эксперт.

В.ПАЮК предполагает, что в первые месяцы после введения в действие данный закон будет оказывать влияние на объемы покупки/продажи жилья на вторичном рынке, но в дальнейшем, когда все привыкнут к «новым правилам», действие закона, скорее всего, нивелируется.

«Учитывая возможный рост цен за счет разницы в курсах, можно сказать, что частично это ухудшит ситуацию для покупателей недвижимости, но говорить, что продавцы от этого выигрывают, нельзя, так как они будут ориентироваться на те же суммы в долларовых (валютных) эквивалентах, что и до введения закона, если он будет принят», - считает эксперт.

По мнению В.ПАЮКА, как и покупатели-резиденты, будь то физические или юридические лица, нерезиденты также вынуждены будут немного переплачивать за недвижимость из-за необходимости двойной конвертации валюты в гривню и наоборот.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле».

Законопроектом определяется, что статус главного органа валютного регулирования будет иметь Национальный банк Украины, а Кабинет министров - орган валютного регулирования.

Документом предлагается установить, что валюта Украины является единственным законным средством платежа на территории Украины. Цены (тарифы) на товары, которые предназначены для реализации на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно в валюте Украины. Использование любых эквивалентов в иностранных валютах запрещается.

Минэкономики также предлагает требования к размеру уставного капитала (фонду) для резидентов устанавливать в валюте Украины.

Законопроект содержит норму, которой предлагается предоставить Нацбанку право по согласованию с Кабинетом министров Украины вводить сроком до 6 месяцев требования относительно обязательной продажи не более 50% общей суммы поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов. Исключение составляют активы институтов общего инвестирования и активы негосударственных пенсионных фондов.