НКРРКУ за месяц должна разработать проекты решений по единой госполитике по тарифам на ЖКУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРРКУ) в течение месяца разработать проекты решения для введения в Украине единой государственной политики в сфере тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, разработанные проекты решений правительство должно утвердить на протяжении месяца. Ответственность за эту работу глава правительства возложил на профильного министра.

При этом Н.АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Секретариату Кабинета министров Украины в сжатые сроки решить все организационные вопросы работы Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

«Поручаю Министерству регионального развития и строительства вместе с Секретариатом Кабинета министров Украины немедленно решить вопрос относительно размещения комиссии, укомплектования штатов, материально-технического обеспечения работы», - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что главная задача Нацкомисии заключается в выполнении поручения Президента Украины по упорядочению и обоснованности тарифообразования.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №767 от 18 июля т.г. сформировал состав Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины (НКРРКУ), назначив ее главой Валерия САРАТОВА, членами - Сергея ДУНАЙЛО, Дмитрия ГРИГОРЬЕВА, Валерия КАЛЬЧЕНКО и Юрия ХИВРИЧА.