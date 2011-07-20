Кабмин утвердил скорректированный проект строительства стадиона во Львове

Кабинет министров Украины своим распоряжением №672-р от 6 июля т.г. утвердил скорректированный проект и титул строения стадиона по ул. Стрыйской – Кольцевой дороге во Львове к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства стадиона составит 2 млрд. 287 млн. 672,674 тыс. грн., из которых стоимость первого пускового комплекса составляет 2 млрд. 011 млн. грн. По состоянию на 1 апреля т.г. из общей сметной стоимости выполнено работ на сумму 645,3 млн. грн., в том числе строительно-монтажных работ на 418,8 млн. грн.

Проектом предусматривается, что общая площадь участка под застройку составляет 696 368 кв.м, общая площадь застройки составит 46 255,3 кв.м, стадион рассчитан на 34 915 мест для зрителей.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства инфраструктуры, на 8 июня т.г. готовность стадиона (общестроительные работы без учета инфраструктуры) составляла 65%. Стоимость проекта оценивалась в 2 млрд. 117,12 млн. грн., из которых было профинансировано 83,9%.