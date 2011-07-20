В Узбекистане 13 человек стали жертвами землетрясения

Жертвами землетрясения магнитудой 6,5-7,0, произошедшего в ночь на среду в 235 км от Ташкента, стали 13 жителей Узбекистана.

86 человек получили ранения, а 35 из них понадобилась госпитализация, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС Узбекистана.

По информации сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился на стыке границ Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в 42 км к юго-западу от узбекской Ферганы, а очаг залегал на глубине 9,2 км.

В результате подземных толчков в некоторых населенных пунктах Багдадского, Риштанского и Узбекистанского районов Ферганской области Узбекистана разрушены отдельные жилые постройки.

На месте разрушений создан оперативный штаб по ликвидации последствий землетрясения и работают аварийно-спасательные подразделения МЧС Узбекистана, отмечает NEWSru.