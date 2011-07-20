ФГИ проведет инвентаризацию недвижимости и земли, которыми пользуется ЧФ России

Фонд государственного имущества в конце июля – начале августа планирует начать инвентаризацию недвижимого имущества и земель в Украине, находящихся в пользовании Черноморским флотом России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ФГИ Александр РЯБЧЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров были внесены изменения в Порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, которым пользуется ЧФ, что позволит приступить к инвентаризации в конце июля - августе.

"Начнем (инвентаризацию - УНИАН) то ли в июле, то ли в начале августа", - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Он также уточнил, что окончательная договоренность о подходах при проведении инвентаризации была достигнута на одном из последних заседаний украинско-российской межправительственной комиссии.

"Ранее те моменты, о которых мы договаривались с россиянами, не были отражены в порядке, а сейчас внесли изменения и начнем проводить инвентаризацию... Основные моменты были подписаны на межправкомиссии", - сказал А.РЯБЧЕНКО.