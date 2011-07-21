Утвержден порядок возмещения процентов по кредитам для строительства гостиниц к Евро-2012

Кабинет Министров Украине своим постановлением №760 от 6 июля т.г. утвердил Порядок и условия осуществления частичного возмещения процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения объектов инфраструктуры размещения в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, возмещение осуществляется собственникам объектов инфраструктуры размещения, указанным в Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине Евро-2012, которые будут предоставлять услуги по временному размещению (проживанию) лиц, аккредитованных УЕФА, в гостиницах категории 5, 4 и 3 звезды, и привлекли кредиты, предоставленные банками для строительства, реконструкции и переоснащения таких объектов в рамках подготовки к Евро-2012.

Возмещение выплачивается ежемесячно в размере, который составляет разницу между суммой начисленных и уплаченных в текущем году в соответствии с кредитным договором процентов за пользованием кредитами и суммой, которая выплачивается заемщиком за счет собственных ресурсов (не менее 8% годовых), но не более 10% годовых.

Возмещение не может быть направлено на погашение штрафных санкций и/или других долговых обязательств за пользование кредитами.

Решение о возмещении принимается Укревроинфрапроектом на основании предложений, вносящихся конкурсной комиссией по рассмотрению вопросов об определении собственников объектов, которым будут частично возмещены проценты за пользование кредитами.

Состав и положение о конкурсной комиссии утверждаются Укревроинфрапроектом по согласованию с Минфином, Минэкономразвития и Минрегионом.