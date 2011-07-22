Власть Киева даст неправдивый отчет о выполнении рекомендаций ЮНЕСКО - Бригинец

Киевская власть даст неправдивый отчет о выполнении рекомендаций ЮНЕСКО по поводу запрета на строительство в исторических районах столицы.

Такое мнение высказал председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.БРИГИНЦА, киевская власть не намерена выполнять рекомендации Комиссии всемирного наследия ЮНЕСКО о полном моратории на строительство неподалёку от объектов культурно-исторического наследия Киева. Об этом, по его мнению, свидетельствует предложенный председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ и поддержанный депутатами Киевсовета законопроект о моратории исключительно на строительство новых объектов.

«Я сразу могу сказать, что мы будем обманывать ЮНЕСКО, потому что решение Киевсовета о моратории, которое было принято несколько дней тому назад, оно никак не соответствует требованиям ЮНЕСКО. Речь шла о моратории на строительство высотных зданий, а мы взяли мораторий только на новое строительство, а это абсолютно разные вещи», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Как напоминает пресс-служба, 19-29 июня текущего года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла 35 сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе сессии комитет рассмотрел состояние объектов, внесенных в список всемирного наследия, среди которых - Собор Святой Софии, Киево-Печерская Лавра и прилегающие монастырские сооружения, а также «Ансамбль исторического центра города Львова».

Комитет всемирного наследия требует от Украины ввести мораторий на строительство высотных сооружений до тех пор, пока не будет проведена оценка влияния на панораму. Кроме того, комитет попросил подать на рассмотрение ЮНЕСКО окончательные планы всех строительных проектов, а также подать на рассмотрение в Центр всемирного наследия не позже 1 февраля 2013 обновленный доклад о состоянии сохранности объектов.