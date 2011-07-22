Вторичка Киева будет дешеветь на 1-1,5% в месяц в течение 1,5-2 лет

Президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ прогнозирует снижение стоимости жилья на вторичном рынке Киева в пределах 1-1,5% ежемесячно на протяжении 1,5-2 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

А.РУБАНОВ отметил, что в апреле текущего года на рынке жилья столицы было зафиксировано очередное ценовое «дно», когда средняя стоимость «гостинки» составляла около 50 тыс. долл., стандартной однокомнатной квартиры – около 70 тыс. долл., двухкомнатной квартиры – около 95 тыс. долл., трехкомнатной квартиры – около 125 тыс. долл.

«Я думаю, что это ценовое «дно» не последнее, потому что мы будем еще фиксировать снижение стоимости с динамикой приблизительно 1-1,5% в зависимости от сегмента. По нашим прогнозам, этот процесс еще будет длиться довольно долго, как минимум 1,5-2 года. Поэтому ожидать сейчас какого-то роста, по нашим оценкам, несколько преждевременно», - считает президент ССНУ.

По его данным, с июня 2010 года по июнь 2011 года средняя стоимость предложения жилья на вторичном рынке Киева снизилась на 8,5% - с 1949 до 1787 долл./кв. м.

В свою очередь председатель Национального Совета «Риэлторской палаты Украины» Александр БОНДАРЕНКО считает, что тренд падения стоимости жилья может быть не таким длительным, а ценовое «дно» может быть достигнуто черед год, после чего наступит оживление рынка и незначительный рост цен.

По мнению эксперта, на конец ноября текущего года можно ожидать снижение стоимости на вторичном рынке жилья столицы на 6%.

При этом президент ССНУ отметил, что быстрее всего снижается стоимость некачественного, устаревшего жилья - «гостинок» и «хрущевок», это связано с тем, что покупатели предпочитают приобретать квартиры в новых жилкомплексах с инфраструктурой. По мнению А.РУБАНОВА, разница между стоимостью некачественного и нового жилья будет расти.

По его данным, до кризиса стоимость «хрущевки» в центре Киева составляла 2-3 тыс. долл/кв.м, в спальных районах – 1,7 тыс. долл./кв.м, а сегодня средняя стоимость жилья в данной категории жилья составляет 1,1-1,3 тыс. долл./кв.м.

А.БОНДАРЕНКО также отметил, что объем сделок купли-продажи жилья в Киеве и Украине снизился в разы: если до кризиса ежемесячно в столице заключалось 3,8-4,8 тыс. сделок, а в Украине – 350-400 тыс. сделок, то сегодня такое количество сделок проходит за год.

Председатель НС «Риэлторской палаты Украины» добавил, что в регионах страны рынок жилья характеризуется уменьшением количества сделок, снижением стоимости жилья, приближением стоимости жилья на вторичном рынке к первичному, снижением застройщиками рентабельности при строительстве жилья до 10-12%. При этом на первичном рынке покупают только готовое жилье.