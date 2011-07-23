Торгово-офисный центр возле метро «Театральная» снесут после достройки - СМИ

Торгово-офисный центр возле станции метро «Театральная», на углу улиц Пушкинская и Богдана Хмельницкого, снесут после завершения его строительства, а инвестору в качестве компенсации выделят новый участок, пишет ZN.UA.

По данным портала, столичная власть уже нашла выход из затруднительной ситуации со скандалом вокруг строительства на Пушкинской: постройка таки будет снесена, но после того, как ее достроят. Суть в том, что если снести ее сейчас, то инвестор не имеет права на компенсацию из бюджета. «А когда объект будет достроен, то власть его громко и торжественно снесет – на радость рейтингу Александра ПОПОВА (председатель КГГА - УНИАН). А потом тихо и быстро извинится перед инвестором, и в качестве компенсации выделит ему равноценный убыткам земельный участок», - пишет ZN.UA.

Экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО в интервью ZN.UA признал, что строительство на Пушкинской – это настоящий скандал.

«Меня, правда, в этом контексте никто не вспоминает — стройка началась после меня. Но разрешение-то Киевсовет дал при мне. Я об этом еще не говорил. Но обязан сказать правду, чтобы окончательно поставить крест на этом позорном объекте», — сказал он.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что Вагиф АЛИЕВ (совладелец торговых и бизнес-центров "Мандарин Плаза", "Парус", "Арена-сити" - УНИАН) выкупил объект уже потом. «Сначала был мой зам Иван ХОМЕНКО и на тот момент председатель бюджетной комиссии Киевсовета Владимир ПРИСЯЖНЮК, — сообщил экс-мэр. - Я глубоко уважаю Ивана Андреевича, который уже ушел от нас. И очень доверял ему в свое время. Он меня убедил, что проект нужный, и сессия приняла решение отвести этот угол под строительство… музея мэрии высотой в три этажа. Чтобы не выше здания (театра) русской драмы. Однако всей правды мне на тот момент не сказал — Бог свидетель — на втором-третьем этажах были запланированы офисы. Ну а потом, уже при ЧЕРНОВЕЦКОМ, испохабили весь проект, перепродали АЛИЕВУ, музей выбросили и поставили эту дикую коробку. И это больший грех, чем дом на Грушевского. Когда ПОПОВ с ЦЕЛОВАЛЬНИКОМ (главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК - УНИАН) заявили, что здание снесут, я сразу им перезвонил и признал свою ошибку. Это было их сильное заявление», сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Говоря о причинах, по которым строительство до сих пор не прекращается, он отметил: «Потому что борьба между ПОПОВЫМ и АЛИЕВЫМ равная. Я не знал и не знаю этого господина. Знаю владельцев „Эпицентра“ ГЕРЕГ, „Мэтро“… Горжусь тем, что поверил в их бизнес когда-то. А Вагиф АЛИЕВ был одним из инвесторов реконструкции Бессарабки, на которую, заметьте, не было потрачено ни копейки из бюджета. Больше мы с ним не пересекались. Я симпатизирую ПОПОВУ, но есть одно но: если сказал, что не будет этой стройки, значит, ее не должно быть! А то сегодня уже читаю в газетах — и КУЧУКУ (заместитель председателя КГГА Михаил КУЧУК) тяжело, и ЦЕЛОВАЛЬНИКУ не по силам… Здесь надо оставить подвал и два этажа, чтобы здание вписалось в исторический контекст. Тут никакого закона не нужно, достаточно одного желания ПОПОВА».

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился, и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года, и продолжается круглосуточно.

Представители правительства и столичной власти неоднократно заявляли, что строительство ТРЦ возле станции метро «Театральная» будет прекращено.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство на ул. Б.Хмельницкого вблизи станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.