Законопроект о риэлторской деятельности направлен на защиту прав потребителей – эксперты

Законопроект «О риэлторской деятельности» направлен на защиту прав потребителей риэлторских услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Союза консультантов по недвижимости Виктор НЕСИН сегодня на пресс-конференции.

«Революции на рынке ввиду принятия закона не будет, но «устаканится» работа риэлторов… Потребитель будет знать, за что он платит комиссию», - сказал он.

Председатель Национального совета Риэлторской палаты Украины (РПУ) Александр БОНДАРЕНКО пояснил, что разница между данным законопроектом и законопроектом «О риэлторской деятельности» от 2007 года, который парламент не поддержал, заключается в том, что сегодняшняя редакция направлена на защиту прав потребителей риэлторских услуг, в то время как предыдущая версия защищала права риэлторов.

В.НЕСИН отметил, что законопроект не идеальный, но о недостатках документа можно будет говорить спустя год после его вступления в силу.

А.БОНДАРЕНКО сообщил, что РПУ планирует разработать национальные стандарты работы риэлторов после принятия документа. По его данным, в РПУ на сегодня входят 19 организаций в сфере риэлторской деятельности, три из которых имеют всеукраинский статус, 16 – региональный статус.

Председатель Нацсовета РПУ считает, что в законопроекте не предусмотрены возможности для коррупции со стороны Риэлторской палаты Украины, которой предоставлены основные полномочия по регулированию рынка риэлторских услуг, о чем говорят критики документа.

Президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр РУБАНОВ также уверен в необходимости принятия законопроекта, чтобы урегулировать деятельность риэлторов.

«Если закон не примут, пройдет год, и риэлторской профессии не будет», - добавил он.

Справка УНИАН. Законопроект №8781 «О риэлторской деятельности» зарегистрирован народным депутатом Игорем ПРАСОЛОВЫМ (Партия регионов) в парламенте 7 июля 2011 года.

Документом закрепляется понятие «риэлтора», которым может быть любое физлицо, имеющее высшее образование уровня бакалавра, прошедшее профессиональную подготовку и курс повышения квалификации риэлторов. По результатам сдачи соответствующего квалификационного экзамена риэлтор получает соответствующие документы и регистрируется в реестре риэлторов.

Субъектами риэлторской деятельности, согласно документу, являются зарегистрированные физлица-предприниматели со статусом риэлтора и получившие сертификат субъекта риэлторской деятельности, а также юрлица, в составе которых на постоянной основе работает не менее двух риэлторов, получивших сертификат субъекта риэлторской деятельности. Руководителем юрлица-субъекта риэлторской деятельности может быть только риэлтор.

Согласно законопроекту, реестр риэлторов и реестр субъектов риэлторской деятельности ведет Риэлторская палата Украины, являющаяся саморегулирующейся организацией, которая и определяет положения об этих реестрах и порядок выдачи справок из реестров.

Профподготовка риэлторов осуществляется учебными заведениями, заключившими договора о сотрудничестве с Риэлторской палатой.

Органами управления Риэлторской палаты выступают совет, правление, комиссии и исполнительная дирекция. Высшим руководящим органом выступает совет из 10 членов.

В июне 2007 года Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №3499 «О риэлторской деятельности», призванный урегулировать на законодательном уровне риэлторскую деятельность на рынке недвижимости страны, автором которого выступал И.ПРАСОЛОВ.