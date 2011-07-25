Янукович назначил Алипова заместителем Близнюка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра АЛИПОВА первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Об этом говорится в указе №778 от 25 июля т.г.

Напомним, 12 июля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ, которым освободил Анатолия БЛИЗНЮКА от должности главы Донецкой облгосадминистрации и назначил его министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 июня т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами уволил В.ТИХОНОВА с должности вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Ю.ХИВРИЧА – с должности первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Справка УНИАН. А.АЛИПОВ с 16 апреля 2010 года занимал должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации.