Прокуратура передала в суд дело против экс-главного архитектора Ялты

Прокуратура Крыма передала в Апелляционный суд АРК уголовное дело против бывшего начальника управления градостроительства, архитектуры и регионального развития Ялтинского городского совета Владимира ПРИСТУПЫ, обвиняемого в незаконном выделении 9 участков общей площадью почти 2 га земли, в том числе на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и санатория «Ай-Петри».

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, ущерб, причиненный государству, составляет почти 9 млн. грн.

По результатам расследования экс-архитектору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением и должностная подделка, которые привели к тяжелым последствиям).

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура Крыма направила в суд дело в отношении В.ПРИСТУПЫ по факту злоупотребления служебным положением и должностного подлога при согласовании отвода 3 га земли в районе «Поляны сказок», чем причинено почти 10 млн. грн. ущерба.