Депутаты разработали механизмы расчета тарифов на ЖКУ

Народные депутаты Украины Валерий БОНДИК, Эдуард ПРУТНИК, Алексей ПЛОТНИКОВ (Партия регионов), Валерий БАРАНОВ и Юрий ЛИТВИН (Блок Литвина) предлагают определить размеры предельного уровня стоимости инвестиций, рентабельности и размер инвестиционной составляющей при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в законопроекте №9033 «О внесении изменений в закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах (относительно регулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунальных услуг и усовершенствования механизма тарифообразования)», внесенном в парламент 22 июля т.г.

Данным документом планируется создать условия для привлечения и возврата вложенных инвестиций, необходимых для осуществления мероприятий, целью которых является сокращение себестоимости производства (предоставления) ЖКУ, энергосбережение, модернизация производства и повышение качества услуг.

Законопроектом предлагается установить, что в состав экономически обоснованных расходов на производство (предоставление) ЖКУ могут включаться расходы на возмещение привлеченных инвестиционных ресурсов и их стоимости в пределах и за счет снижения фактической себестоимости этих услуг в результате привлечения таких ресурсов.

Предлагается, что предельный уровень стоимости инвестиций, привлекаемых по инвестпрограммам, которые включаются при расчете экономически обоснованных расходов, и предельный срок действия инвестпрограмм, до момента погашения обязательств по ним, будет утверждать Кабмин.

Планируется, что размер инвестиционной составляющей тарифа, которая включается в себестоимость ЖКУ, утверждается органом, уполномоченным устанавливать тарифы.

Предусматривается, что уровень рентабельности, который применяется при расчете экономически обоснованных расходов на производство (приобретение) ЖКУ, утверждается Кабинетом министров.

Законопроектом также предусмотрено, что в случае возникновения во время действия тарифа изменения стоимости отдельных составляющих расходов, ценообразование которых подпадает под государственное регулирование, и перечень которых утверждается Кабмином, исполнители/производители проводят корректировку установленных тарифов на ЖКУ, и подают на утверждение в орган, уполномоченный устанавливать такие тарифы. Данный орган обязан принять решение о корректировке тарифа не позднее 10 дней со дня получения соответствующего представления.