В Житомире цены на недвижимость не меняются уже полгода и фактически остались на уровне начала этого года

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил житомирский эксперт по недвижимости и основатель агентства недвижимости "Актив +" Сергей ФОРЕСТ.

По его словам, «единственное, что пользуется популярностью в летний период на рынке недвижимости, так это дома в частном секторе и земельные участки».

Цена однокомнатной квартиры в пятиэтажной «хрущевке» по состоянию на 26 июля т. г. составляет 24 000-28 000 у.е. За приобретение двухкомнатной квартиры нужно заплатить от 30 000 до 36 000 у.е., а трехкомнатную можно купить за 37 000–40 000 у.е.

Стоимость однокомнатной квартиры улучшенной планировки колеблется от 27 000 до 31 000 у.е. Двухкомнатную квартиру такой же планировки можно купить за 36 000-45 000 у.е., а трехкомнатная обойдется в 45 000-50 000 у.е. Цена зависит от месторасположения квартиры, наличия ремонта и т.п.

Малосемейка стоит от 20 000 до 25 000 у.е. Цена комнаты в общежитии «стартует» от 7 000 у.е. Желающему стать хозяином частного дома с удобствами и участком не меньше 10 соток, придется заплатить минимум 80 000 у.е. Цены на земельные участки под застройку колеблется от 2 000 до 5 000 у.е. за сотку.

Аренда квартир на летний период остается без изменений. С. ФОРЕСТ убежден, что оживление продаж и аренды недвижимости начнется с сентября и сейчас в Житомире - самое удачное время для приобретения жилья.

Напомним, что в Житомире в январе 2011 г. цены на недвижимость снизились к декабрю 2010 г. в среднем на 4%.