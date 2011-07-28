В США на продажу выставлен заброшенный город за $799 тысяч

В американском штате Южная Дакота на продажу выставлен заброшенный город Сценик, его можно приобрести за $799 тысяч, пишет Daily Mail.

В настоящее время в городе живут лишь восемь человек, все рестораны и бары закрыты.

Город был основан как промежуточная остановка на пути железной дороги, проходящей через малонаселенный штат. В городе были построены банк, магазины, школа, церковь, два бара и даже две тюрьмы.

«Сценик был спокойным небольшим городом в свои дни. У фермеров здесь были большие семьи, которые нужно было прокормить, однако мест для трудоустройства было недостаточно, люди начали уезжать отсюда, потом пострадали предприятия города и тоже начали закрываться», – рассказал один из оставшихся жителей Лео Стангл.

«У людей не было другого выбора, кроме как уехать. Когда-то это был город ковбоев и железнодорожников, возможно, иногда немного суровый», – добавил он.

За несколько лет город выкупила Твила Мерил, однако, жалуясь на здоровье, она решила уехать из города в Рочестер. Ее дочь Лиэн Киистер объяснила: «Здесь всегда был семейный бизнес и земля, но сейчас пришло время кому-то другому прийти и вернуть его к жизни».

Через город до сих пор нередко проезжают автомобили, но никто не останавливается. Поэтому пока не удалось найти покупателей.

Сценик был выставлен на продажу более двух лет назад, Меррил хотела получить за него $3 млн, однако за неимением покупателей цену пришлось значительно снизить, пишет Газета.Ru.