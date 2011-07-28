В Хмельницкой области возбуждены 14 уголовных дел в сфере ЖКХ

В Хмельницкой области за 1-е полугодие возбуждены 14 уголовных дел в коммунальной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Хмельницкой области подполковник милиции Виталий БОНДАРЧУК.

По его словам, одним из основных видов правонарушений в сфере ЖКХ является хищение бюджетных средств путем фиктивного заключения и подделки договоров и актов выполненных работ между коммунальными предприятиями и частными фирмами. В этом направлении работниками УГСБЭП задокументированы 7 преступлений. “Например, правоохранителями разоблачена преступная деятельность служебных лиц государственного предприятия, которые в интересах одного из коммерческих предприятий подписали акты выполненных работ по строительству системы отопления школы и присвоили бюджетные средства в сумме 460 тысяч гривен, выделенных на внедрение новейших технологий для обогрева и горячего водоснабжения”, - рассказал он.

Кроме того, служебные лица коммунального предприятия теплового хозяйства, расположенного в Староконстантиновском районе, с целью незаконного получения субвенций из госбюджета в тарифы на услуги теплоснабжения включили административные расходы в размере более 5%, «заработав» 219,1 тыс. грн.

В целом, с начала этого года правоохранители области в коммунальной сфере выявили 27 корыстных преступлений. Убытки по возбужденным уголовными делами превысили 2,5 млн. грн.