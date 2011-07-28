Нацкомиссия по регулированию рынка комуслуг будет полноценно функционировать не ранее сентября
Полноценного функционирования Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины следует ожидать не ранее сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член комиссии Сергей ДУНАЙЛО.
По его словам, в настоящее время только проходит процесс согласования положения о комиссии, а также проходит формирование аппарата и штата регулятора.
По словам С.ДУНАЙЛО, на завершение этих процедур потребуется от 1 до 2 месяцев.
«Нужно еще где-то месяц-два», - сказал ДУНАЙЛО, уточнив при этом, что в настоящее время комиссия еще даже не получила статус юридического лица.
Вместе с тем, С.ДУНАЙЛО сообщил, что сегодня ожидается проведение первого ознакомительного заседания органа, на котором члены комиссии встретятся с лицензиатами в сфере ЖКХ (горводоканалы, теплокоммунэнерго).
Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.
1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.
8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.