Близнюк в сентябре представит новую стратегию деятельности Минрегионстроя

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в сентябре текущего года намерен представить новую стратегию деятельности министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня, 28 июля, сообщил в интервью журналистам.

По его словам, на сегодняшний день Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство регионального развития и строительства находятся в процессе ликвидации, которая еще не завершена.

«Мне необходимо будет принять много решений, в том числе непопулярных, по сокращению порядка 72 человек», - сказал министр.

По данным А.БЛИЗНЮКА, сегодняшняя численность министерства составляет 359 человек.

Он также отметил, что руководство министерства полностью укомплектовано и состоит из первого заместителя Александра АЛИПОВА, который будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, заместителей Григория СЕМЧУКА (руководитель аппарата) и Дмитрия ИСАЕНКО (отвечающего за сферу строительства).

«На сегодняшний день я формирую структуру. После утверждения Кабмином предельной численности, я смогу завершить процедуры ликвидации старых министерств и уже утвердим новую структуру. В начале-середине сентября я готов буду публично вместе со своими заместителями и общественностью представить вам согласованную Кабинетом министров и Президентом стратегию деятельности министерства по каждому из направлений», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Министр отметил, что его персональная ответственность сосредоточена в трех блоках – жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и региональное развитие.

А.БЛИЗНЮК также заявил о намерениях быть открытым и обсуждать с общественностью единую политику реформирования ЖКХ, а также подготовить идеологию стимулирования строительства, в том числе жилищного.

По его мнению, чтобы технически переоснастить систему жилищно-коммунального хозяйства, необходимо в среднем по каждому региону вложить 40 млрд. грн.

Комментируя принятый парламентом в первом чтении Жилищный кодекс, глава ведомства сообщил, что будет рассматривать его вместе с общественностью и СМИ.

Отвечая на вопрос о недостроях, А.БЛИЗНЮК сказал, что «у нас на сегодняшний день есть 100% инвентаризации по каждому региону недостроев – это десятки тысяч объектов. В Киевской области - более 1,6 тыс. объектов».

Министр уточнил, что к сентябрю т.г. министерство подготовит предложения по объему финансирования для завершения строительства недостроев на 2012 год.